المؤشر نيكاي يغلق مرتفعاً بدعم من هبوط الين

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد بالمئة عند الإغلاق اليوم الخميس بدعم من هبوط الين الذي عوّض تراجع مجموعة سوفت بنك ذات الثقل الكبير على المؤشر بعد خسائر فصلية مفاجئة.

وصعد نيكاي 1.28 بالمئة إلى 39461.47 نقطة عند الإغلاق ليسجل مكاسب للجلسة الثالثة وأكبر ارتفاع خلال جلسة واحدة منذ 22 يناير.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير الاستراتيجيين في أوكاسان للأوراق المالية "انخفضت الأسهم اليابانية الشهر الماضي بسبب المخاوف تجاه قوة الين. لكن تلك المخاوف تراجعت حاليا مع هبوط الين مقابل الدولار".

وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.5 بالمئة الشهر الماضي، تزايدت التوقعات بأن يرفع البنك أسعار الفائدة أكثر وبوتيرة أسرع، مما دفع الين إلى الصعود مقابل الدولار.

وقال ماتسوموتو "توقعات السوق بشأن السياسة النقدية لبنك اليابان لم تتغير ولكن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد لا يخفض أسعار الفائدة كما هو متوقع، وأدى ذلك إلى تغيير في مسار الين".

وارتفع الدولار خلال الليل إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين، بعد أن عززت بيانات أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة التقديرات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويدعم تراجع العملة اليابانية أسهم الشركات المُصدرة من خلال زيادة قيمة إيراداتها المحققة في الأسواق الخارجية.

وصعد سهم تريند مايكرو 16 بالمئة ليبلغ الحد الأقصى خلال جلسة واحدة، وذلك بعد تقرير لرويترز ذكر أن باين كابيتال وأدفنت إنترناشونال وإي.كيو.تي-إيه.بي من بين شركات استثمار مباشر تتنافس على الاستحواذ على شركة الأمن السيبراني اليابانية.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 3.57 بالمئة وكان الأكثر تأثيرا على المؤشر نيكاي، وذلك بعد أن سجلت الشركة خسارة فصلية بلغت 2.4 مليار دولار بسبب انخفاض قيمة منصة التجارة الإلكترونية كوبانغ وشركات أخرى مملوكة لصندوق فيجين للاستثمار التابع لها.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في سوق طوكيو الرئيسي، ارتفع 76 بالمئة وانخفض 20 بالمئة بينما لم يطرأ تغيير يذكر على اثنين بالمئة.