أسهم أوروبا تغلق عند ذروة قياسية بدعم أرباح الشركات

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى على الإطلاق الأربعاء، وسط ابتهاج المستثمرين بتقارير الأرباح من هاينكن وإيه.بي.إن أمرو، على الرغم من استمرار بعض الحذر إزاء بيانات التضخم وسياسات التجارة الأمريكية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % في ختام جلسة متقلبة، مع ارتفاع المؤشر القياسي الألماني إلى ذروة قياسية أيضاً.

وتصدر مؤشر أسهم البنوك الأوروبي مكاسب القطاعات وارتفع 1.1 % بدعم من سهم بنك إيه.بي.إن أمرو الهولندي، الذي قفز 8.2 % مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات بعد أن تجاوزت نتائج البنك في الربع الرابع توقعات السوق.

وجاء قطاع شركات الأغذية والمشروبات في المركز الثاني ليرتفع مؤشره 1 %. وقفز سهم هاينكن 14.4 % مسجلاً أكبر زيادة يومية على الإطلاق بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أفضل من المتوقع، وأطلقت برنامجاً لإعادة شراء الأسهم فضلاً عن توقع المزيد من النمو في الأرباح التشغيلية في 2025.

كما صعد سهم أنهايزر بوش إنبيف 2.8 % وكارلسبرج 3.2 %.

ومن ناحية أخرى، تراجعت أسهم شركات المرافق، التي توزع أرباحاً 1 % وسط ارتفاع عوائد السندات الأوروبية، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين بأكبر قدر في نحو عام ونصف العام في يناير، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يعلن عن خفض واحد فقط لأسعار الفائدة هذا العام. كما يترقب المستثمرون حرباً تجارية عالمية.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة في وقت لاحق، وهو ما سيثير على الأرجح رد فعل من الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على الصادرات.

وقال ريتشارد فلاكس، كبير مسؤولي الاستثمار في ماني فارم، «الرسوم الجمركية ليست مجرد استراتيجية تفاوضية، وكانت هذه وجهة نظرنا منذ البداية. هناك شيء آخر يتعلق بالاعتقاد بأنها مصدر محتمل للإيرادات لمحاولة معادلة الظلم المتصور في التجارة».

وعلى الرغم من الضبابية التي تحيط بالتجارة العالمية، ارتفع المؤشر ستوكس 600 بنحو 8 % هذا العام بدعم من الأرباح القوية من بعض الشركات الأوروبية والتوقعات بأن ضعف اليورو قد يساعد في زيادة إيرادات شركات التصدير في الأمد القريب.

وهوى سهم كارل زيس ميديتك 12.5 % بعد أن أعلنت شركة الأنظمة البصرية الألمانية عن أرباح فصلية مخيبة للآمال.

كما هوى سهم ستوربراند 9.3 % بعد أن أعلنت الشركة النرويجية للتأمين والخدمات المالية عن أرباح أقل من توقعات المحللين للربع الرابع.

وأظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن أن نحو 59 % من 129 شركة مدرجة على مؤشر ستوكس 600 أعلنت عن أرباح فصلية فاقت توقعات المحللين.