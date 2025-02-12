مؤشر نيكاي يغلق مرتفعاً بدعم من أسهم التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي عند الإغلاق اليوم الأربعاء بدعم من أسهم التكنولوجيا، لكن المخاوف من سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية حدت من المكاسب.

وصعد نيكاي 0.42 بالمئة إلى 38963.7 نقطة عند الإغلاق بعد أن سجل خسائر طفيفة لفترة وجيزة. غير أنه حقق مكاسب بنسبة 0.78 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ومحا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره واستقر عند 2733.33 نقطة عند الإغلاق.

وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق لدى مختبر توكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي "رغم أن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية لا تستهدف اليابان مباشرة، تصاب السوق بالقلق كلما نسمع أي شيء جديد عن هذا الموضوع".

وأضاف "قطاع السيارات هو الأكثر حساسية لقضايا الرسوم الجمركية".

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة، وألغى إعفاء بعض الدول ومنتجات بعينها، وتعهد بالإعلان عن رسوم جمركية عكسية على مختلف الدول في غضون أيام.

وتراجع المؤشر ناسداك الليلة الماضية، لكن المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 ارتفعا.

وكانت البورصة اليابانية مغلقة أمس الثلاثاء بسبب عطلة رسمية.

ومن بين الأسهم التي دعمت المؤشر نيكاي، سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق الذي قفز 3.41 بالمئة وسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي بعد صعوده 3.79 بالمئة.

ونزلت أسهم قطاع السيارات 0.91 بالمئة مع تراجع سهم تويوتا موتور بنفس النسبة وهبوط سهم هوندا موتور 1.34 بالمئة وانخفاض سهم نيسان موتور 5.88 بالمئة.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكاي، ارتفع 96 وانخفض 127 واستقر سهمان.