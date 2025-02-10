مؤشر اليابان يغلق مستقراً مع تقييم السوق لتهديدات ترامب بالرسوم الجمركية

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مستقراً تقريباً مع تقييم المستثمرين لتهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية أمريكية، لكن عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيره بشكل سلس خفف بعض مخاوف المستثمرين.

وأنهى المؤشر التعاملات على ارتفاع هامشي طفيف بنسبة 0.04 % فقط مسجلا 38801.17 نقطة بعد جلسة متقلبة. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا على انخفاض 0.2 % إلى 2733.01 نقطة.

وقلص مؤشر أسهم شركات صناعة الصلب خسائره ليغلق على انخفاض 0.2 % مع تراجع سهم نيبون ستيل 0.5 % بعد أن قال ترامب إنه سيعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة تبلغ 25 % على جميع واردات الصلب والألمنيوم للولايات المتحدة.

وقال تومو كينوشيتا خبير السوق العالمية في إنفيسكو لإدارة الأصول في اليابان إن على الرغم من أن الرسوم الجمركية تشكل عاملاً سلبياً بالنسبة لشركات تصدر الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، فقد تم تطبيق رسوم مماثلة خلال الولاية الأولى لترامب مما حد من عامل المفاجأة. وأضاف: مع ذلك، أعتقد أن الحذر تجاه الرسوم الجمركية الإضافية. سيستمر، ومن المرجح أن تظل الأسواق المالية شديدة الحساسية للأمر.

وشعر المستثمرون بارتياح بعد أن مر الاجتماع الأول لرئيس الوزراء في البيت الأبيض يوم الجمعة دون وقائع كبيرة. وقال هيروشي ناميوكا كبير الخبراء في شركة (تي اند دي) لإدارة الأصول إن الاجتماع بين إيشيبا وترامب كان جيدا مما قدم بعض الدعم للأسهم اليابانية.