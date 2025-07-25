تراجع أسهم أوروبا.. والأنظار على تطورات المحادثات التجارية

تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، متخلية عن مكاسب حققتها الجلسة السابقة، إذ انخفضت أسهم شركات السيارات، ويترقب المتعاملون مستجدات المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحلّ الأسبوع المقبل لبدء تنفيذ الرسوم الجمركية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 548.16 نقطة خلال التعاملات، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 6 أسابيع الخميس، ومع ذلك، لا يزال المؤشر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4%، متراجعاً من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله الخميس، كما تراجعت معظم البورصات الأوروبية الأخرى.

خسائر السيارات

وبالنسبة لأسهم الشركات، سجلت أسهم السيارات الأوروبية أكبر الخسائر القطاعية وتراجعت 1.4%، متأثرة بخسارة سهم فاليو بعد أن خفضت الشركة الفرنسية الموردة لقطع غيار السيارات توقعات مبيعاتها للعام بأكمله. وهوى سهمها 12.4%.

وانخفض سهم فولكس فاجن 2.4% بعد أن خفضت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا توقعاتها بسبب مخاوف الرسوم الجمركية. وتعرضت شركة تارتون، وهي وحدة شاحنات تابعة لفولكس فاجن، لضغوط مع تراجع سهمها 8.1% بعد أن خفضت توقعاتها للعام بأكمله.

وهوى سهم شركة بوما 18.7%، مسجلاً أكبر خسائر على المؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية توقعاتها للعام بأكمله وأعلنت عن نتائج فصلية أضعف من المتوقع.

وفي أسبوع تركز حول المفاوضات التجارية، رحب المتعاملون بالاتفاقيات الأمريكية مع اليابان وإندونيسيا والفلبين، في حين لا تزال هناك آمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

انخفاض

وفي بورصة طوكيو انخفض المؤشر نيكاي، متخلياً عن بعض مكاسبه الأسبوعية التي قادت المؤشر لتسجيل مستوى قياسي، إذ اتجه المتعاملون لجني الأرباح التي دعمها الاتفاق التجاري بين طوكيو وواشنطن.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.9% ليغلق عند 41456.23 نقطة، مقلصاً تقدمه الذي استمر 5 أيام إلى مكاسب بواقع 4.1% وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق الخميس.

وخفض الاتفاق التجاري، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، الرسوم الجمركية المضادة على السلع اليابانية والرسوم الخاصة بالسيارات إلى 15% من 25% التي هددت بها واشنطن في السابق.

وهوى سهم شركة ياسكاوا إلكتريك لصناعة الروبوتات لقطاع الصناعة 6%، متخلية عن مكاسب كبيرة استمرت 3 أيام، وهبط سهم ميتسوبيشي موتورز 7.9% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن انخفاض 84% في الأرباح التشغيلية للربع الأول.

وقال تاتسونوري كاواي كبير المحللين لدى ميتسوبيشي يو.إف.جي إي.سمارت سكيوريتيز، إنه حتى الأسهم ذات القيمة الكبيرة أصبحت باهظة الثمن، مما يزيد من التركيز على نتائج الفترة من أبريل إلى يونيو لمعرفة ما إذا كانت تلك المستويات مبررة.

وأضاف «ارتفع المؤشر نيكاي بنحو 2100 ين في اليومين الماضيين، لذا يبدو أن السوق تلتقط الأنفاس بسبب الشعور بالارتفاع الزائد».

وأوضح أن المتداولين ربما يتوخون الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل. وصعد 54 سهماً على المؤشر نيكاي بينما تراجع 169 سهماً.

وبالنسبة لأكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر، تراجع سهم شين-إيتسو للكيماويات 9.5% وتلاه سهم ميتسوبيشي موتورز. وكان سهم ميتسوي للتعدين والصهر أكبر الرابحين على المؤشر، إذ قفز 3.5% يليه سهم شركة ديسكو الموردة للرقائق الذي صعد 3.2%.