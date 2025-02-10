«مجموعة كمال جمجوم» تخطط للإدراج بسوق دبي

الإمارات ثاني أكبر سوق للمجموعة بـ 25 % من المبيعات

تواصل دبي المدينة التي تعرف بقوتها الاقتصادية ومكانتها العالمية كمركز جذب للمستثمرين إثبات نفسها كنموذج للتطور والريادة في مختلف القطاعات، وتعد الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، أرضاً خصبة للاستثمار والتنمية، ومن بين الشركات التي نجحت في الاستفادة من تلك البيئة الاستثمارية مجموعة كمال جمجوم، التي جعلت من دبي نقطة انطلاق نحو النجاح والريادة في المنطقة.

وقال هشام العمودي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كمال جمجوم، لـ«البيان»: «إن دبي ليست فقط مركزاً تجارياً عالمياً، بل هي أيضاً مصدر إلهام، وداعم رئيسي لنمو الشركات، التي تعمل في مختلف القطاعات، موضحاً أن المجموعة، التي تأسست في جدة عام 1987، بدأت مسيرتها في السوق الإماراتي عام 1994، حيث أصبحت دبي نقطة للانطلاق إلى بقية دول الخليج، مشيراً إلى أن الإمارات شكلت بالنسبة للمجموعة حجر الزاوية في رحلتها نحو التوسع والنمو».

ولفت إلى أن مجموعة كمال جمجوم تُعد اليوم واحدة من الشركات الرائدة في قطاع التجزئة على مستوى الخليج، حيث تدير أكثر من 700 معرض في المنطقة، وتنمو بمعدل سنوي، يتراوح بين 20 إلى 40 معرضاً، وتعمل المجموعة في قطاعات متنوعة تشمل التجميل، والألعاب، والملابس النسائية، والإنشاءات، والتصميم الداخلي، والمطاعم، مؤكداً أن المجموعة تستثمر بشكل كبير في السوق الإماراتي، حيث يصل حجم استثماراتها السنوية إلى أكثر من 50 مليون درهم في قطاعات المطاعم مثل «صاب واي»، والعلامة التجارية «نعومي»، بالإضافة إلى مشاريع الإنشاءات.

وقال العمودي، إن المجموعة نجحت في الحصول على الامتياز الحصري لمطاعم «صاب واي» في الإمارات قبل أربع سنوات، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت افتتاح ما لا يقل عن 50 مطعماً، خلال العامين الماضيين، مضيفاً أن المجموعة تدير حالياً حوالي 140 مطعماً لـ«صاب واي» على مستوى المنطقة، إلى جانب أكثر من 50 معرضاً لـ«نعومي»، و40 معرضاً لـ«مركز التعليم المبكر».

خطط الإدراج

وصرح العمودي بأن المجموعة تعمل حالياً على إدراج إحدى شركاتها في البورصة السعودية، مع خطط مستقبلية لإدراجها في سوق دبي المالي، وهذا التوجه يبرز ثقة المجموعة الكبيرة بأسواق المال الخليجية، لا سيما سوق دبي، الذي يعد واحداً من أكثر الأسواق تطوراً وجاذبية في المنطقة.

مركز تجزئة عالمي

وذكر أن الإمارات تمثل اليوم ثاني أكبر سوق للمجموعة، حيث تسهم بنسبة 25 % من مبيعات المجموعة في الخليج، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي يتميز بقوة شرائية عالية، ولفت إلى أن المبيعات الإجمالية لمجموعة كمال جمجوم تتجاوز 1.5 مليار درهم سنوياً، ما يعكس قوة واستقرار الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق النجاح المستدام في سوق تنافسية مثل الإمارات.

وقال العمودي، إن قطاع التجزئة في دبي يُعد الأقوى في المنطقة، ويتفوق حتى على أسواق دول كبرى مثل السعودية، موضحاً أن «دبي مول» يعتبر أقوى مركز تسوق في العالم من حيث مبيعات المعرض الواحد، ومبيعات المتر المربع الواحد، وعدد الزوار السنوي، حيث يستقطب أكثر من 100 مليون زائر سنوياً.

وذكر أن دبي مول يضم 1400 متجر، منها متاجر تحقق مبيعات، تتجاوز ملياري درهم سنوياً، ومن بين العلامات التجارية العالمية البارزة، التي تحتل مواقع رئيسية في دبي مول «سيفورا»، الذي يُعتبر معرضها في المركز الأقوى مبيعاً على مستوى العالم، بالإضافة إلى علامات مثل أبل، زارا، رولكس، كارتير، وديور، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تؤكد مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق والسياحة، حيث تتمتع المدينة بتركيز استثنائي للقوة الشرائية والاستهلاك.

65 مليار درهم

وقال العمودي، إن الإمارات تشهد نمواً غير مسبوق في قطاع المطاعم، الذي يُعد من أقوى القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث يبلغ حجمه 65 مليار درهم، ودبي وحدها تستحوذ على أكثر من 60 % من هذا السوق، وهو ما يجعلها مركزاً رئيسياً للنمو والاستثمار في قطاع المطاعم، لافتاً إلى أن الفارق الكبير بين الإمارات والسعودية في هذا القطاع يعكس مدى قوة السوق المحلي، وارتفاع معدلات الإنفاق على المأكولات والخدمات المرتبطة بها.

الاستدامة

وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية أوضح العمودي أن المجموعة تنفذ مبادرات متعددة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، وكشف العمودي أن 70 % من المواد المستخدمة في عدد من متاجر المجموعة داخل دبي مول يمكن إعادة تدويرها، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على حملات توعوية داخل متاجرها، لتشجيع إعادة التدوير، والحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه.