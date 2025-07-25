نيكاي يهبط مع جني المستثمرين للأرباح

انخفض نيكاي الياباني اليوم الجمعة لينهي مكاسب استمرت يومين بلغ معها المؤشر مستوى قياسيا إذ أقبل المتعاملون على جني أرباح موجة صعود عقب إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وهبط نيكاي 0.4 بالمئة عند 41655 نقطة بحلول الساعة 0145 بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة بعدما وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق أمس الخميس.

وخفض الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الرسوم الجمركية على السلع اليابانية والرسوم على السيارات إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة كانت واشنطن هددت بفرضها في السابق.

وتراجع سهم شركة ياسكاوا إلكتريك لإنتاج الروبوتات الصناعية 5.3 بالمئة بعد ارتفاع حاد لثلاثة أيام. وهوى سهم ميتسوبيشي موتورز ثمانية بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن انخفاض 84 بالمئة في الأرباح التشغيلية للربع الأول.

وصعد 60 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 164.

كان سهم شين-إيتسو للكيماويات أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية بهبوطه 9.2 بالمئة يليه سهم ميتسوبيشي موتورز.

أما أكبر الرابحين على المؤشر فكان سهم نيديك لصناعة المحركات بارتفاعه 2.6 بالمئة يليه سهم ديسكو لصناعة الرقائق الإلكترونية وكسب 2.5 بالمئة.