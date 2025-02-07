"نيكاي "يهبط وسط عزوف المستثمرين بفعل ارتفاع الين

استمرت ثلاث جلسات وسط عزوف المستثمرين بفعل صعود الين، لكن بعضهم أقبل على شراء الأسهم ذات التوقعات القوية مما حد من التراجع.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.72 بالمئة إلى 38787.02 نقطة، وفقد 1.28 بالمئة خلال الأسبوع.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة إلى 2737.23 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تاشيبانا للأوراق المالية "مع ارتفاع الين، كانت السوق قلقة من أن أرباح الشركات اليابانية في العام المالي المقبل لن تكون قوية مثل هذا العام".

وصعد الين إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع وسط تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اليابان خلال العام الجاري.

ويؤثر صعود العملة اليابانية على أسهم الشركات المصدرة لأنه يقلل من قيمة الأرباح المحققة بالأسواق الخارجية.

واتجه المستثمرون لبيع الأسهم مع نفاد الإشارات الإيجابية في السوق بعد أن بلغ موسم الأرباح الفصلية في اليابان ذروته.

وقال كامادا "شهدنا سلسلة من النتائج القوية للربع الثالث. ومع ربع واحد متبق، يتوقع المستثمرون مفاجآت إيجابية قليلة في (نتائج) العام بأكمله".

وانخفض سهم طوكيو إلكترون أربعة بالمئة ليصبح العامل الأكبر وراء تراجع المؤشر نيكي، وذلك رغم ارتفاع الدخل التشغيلي لشركة صناعة معدات تصنيع الرقائق في الربع الثالث 50.7 بالمئة على أساس سنوي.

وهبط سهم نيكون 9.27 بالمئة ​​بعد أن خفضت شركة صناعة الكاميرات توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية.

ارتفع سهم سوبارو 9.21 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في سوق طوكيو الرئيسي، ارتفع 45 بالمئة وانخفض 50 بالمئة بينما لم يطرأ تغيير يذكر على ثلاثة بالمئة.