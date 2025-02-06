الذهب يهبط قبل بيانات الوظائف الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم "الخميس" مع ارتفاع الدولار قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وأوقفت سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات وصولا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في ظل التوتر بشأن اندلاع حرب تجارية بين أمريكا والصين.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2835.31 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2882.16 دولار " الأربعاء".

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 2856.30 دولار للأوقية.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز نمو الوظائف في القطاعات غير الزراعية 170 ألف وظيفة بعد ارتفاعها 256 ألفا في ديسمبر كانون الأول. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1 بالمئة.

وتغذي سوق العمل القوية النمو الاقتصادي وتدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي بينما يقيم التأثير التضخمي لسياسات ترامب المالية والتجارية، إضافة إلى تلك المتعلقة بالهجرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 31.76 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 971.25 دولار، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 978.10 دولار.