قلق تبعات الحرب التجارية يهبط باليوان

شهد اليوان، أمس، تراجعاً قوياً في وقت تعرضت فيه الأسواق الصينية لهزة من تجدد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بعد العودة من عطلة العام القمري الجديد، بينما قفز الين بدفعة من تزايد رهانات تنفيذ بنك اليابان المركزي المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد الدولار بأكثر من 0.5% أمام اليوان إلى 7.2863 في التعاملات المحلية ولكن ما حد من المكاسب هو تحديد بنك الشعب الصيني (المركزي) متوسط سعر صرف أعلى من المتوقع، وهو معدل يُسمح بتداول العملة في نطاق اثنين في المئة منه.

وسجل اليوان في التعاملات الخارجية صعوداً هامشياً إلى 7.2835 للدولار متعافياً من هبوط حاد لمستوى قياسي بلغ 7.3765 للدولار في بداية أسبوع التداولات.

وتراجع الدولار الأسترالي قليلاً إلى 0.62565 دولار أمريكي وواجه صعوبة في مواصلة مكاسب بنسبة 0.47 في المئة سجلها في الليل.

وأعطى تراجع الدولار متنفساً لعملات شهدت هبوطاً قوياً مثل اليورو الذي عاد ليتخطى مستوى 1.02 دولار وسجل في أحدث تداولات 1.0385 دولار. كما شهد الين تحركاً قوياً في الجلسة الآسيوية وارتفع بنحو 0.8 في المئة تقريباً إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر مسجلاً 153.09 للدولار.

وتعافى الدولار الكندي من أدنى مستوى في 22 عاماً الذي سجله يوم الإثنين وبلغ في أحدث تداولات 1.4328.

واستقر البيزو المكسيكي عند 20.4896 للدولار مبتعداً عن أقل مستوى في ثلاث سنوات تقريباً الذي بلغه يوم الإثنين وهو 21.2882. وصعد الجنيه الإسترليني قليلاً بنسبة 0.05 في المئة إلى 1.2487 دولار في وقت هبط فيه مؤشر الدولار 0.22 في المئة إلى 107.81.