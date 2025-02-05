خسائر أسهم التكنولوجيا الأوروبية تبدد مكاسب الرعاية الصحية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الأربعاء إذ أدت الخسائر التي سجلتها أسهم شركات التكنولوجيا إلى تبديد مكاسب حققها قطاع الرعاية الصحية عقب تقرير الأرباح القوي الصادر عن شركة نوفو نورديسك للأدوية.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش.

وقفز سهم نوفو نورديسك 4.5 % بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لعقار ويجوفي عن تسجيل أرباح أفضل من المتوقعة في الربع الرابع بلغت 4.4 مليارات دولار.

وصعد قطاع الرعاية الصحية 1.2 % وارتفع سهم شركة جي.إس.كيه 6.3 % ، إذ رفعت الشركة البريطانية للأدوية مستوى مبيعاتها المستهدف لعام 2031 بعد أن تفوقت على تقديرات أرباح الربع الرابع.

وانخفض قطاع التكنولوجيا 0.9 % ، مما أثر على المؤشر، إذ تراجع سهم شركة إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات الرقائق بنسبة 1.3 % ، وذلك بعدما لم تبهر الأرباح الفصلية لشركة أدفانسد مايكرو ديفايسيز (إيه.إم.دي) المستثمرين.

وهبط المؤشر الفرعي لقطاع السيارات 1.1 % متأثرا بنزول سهم شركة رينو لتصنيع السيارات 2.6 %.