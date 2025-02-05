أسوأ أداء يومي لبورصة طوكيو في 4 أشهر بضغط الرسوم الجمركية الأمريكية

تراجع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 2 %، الاثنين في أسوأ جلسة على مدار 4 أشهر وسط تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على كندا والمكسيك والصين.

وانخفض نيكاي 2.66 % إلى 38520.09 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 17 يناير، كما سجل المؤشر أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 30 سبتمبر، ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.45 % إلى 2720.39 نقطة.

وقرر ترامب فرض رسوم جمركية بواقع 25 % على السلع القادمة من كندا والمكسيك و10 % على الواردات الصينية اعتباراً من غدٍ الثلاثاء. وتعهدت كندا والمكسيك باتخاذ إجراءات رداً على هذه الخطوة، فيما قالت الصين إنها ستطعن على الرسوم التي فرضها ترامب أمام منظمة التجارة العالمية.

وقال كينتارو هاياشي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية: «انخفضت الأسهم اليابانية وسط حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، والتي تشمل مخاوف من أن تكون الصادرات اليابانية هدفاً محتملاً لسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب في المستقبل».

وأضاف: «إذا ارتفعت الأسعار أيضاً في الولايات المتحدة وزادت قوة الدولار، فإن العوائد سترتفع. وقد يؤثر ذلك على السياسة النقدية في اليابان».

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ خسر سهم تويوتا موتور 5 %، ما دفع المؤشر توبكس للتراجع، كما تراجع سهم هوندا موتور 7.2 % وسهم نيسان موتور 5.63 %.