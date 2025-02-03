الرسوم الجمركية الأمريكية تهوي بمؤشر "داكس" الألماني للبورصة

تسببت المخاوف من نشوب حرب تجارية في هبوط مؤشر "داكس" الألماني للبورصة في بداية الأسبوع.

ويوم الجمعة الماضي وصل المؤشر الرائد في ألمانيا إلى أعلى مستوى قياسي مسجلا نحو 21800 نقطة، إلا أنه انخفض الآن بنسبة 99ر1% إلى 21299 نقطة.

وكان السبب وراء هذه الانتكاسة الرسوم الجمركية الأمريكية واسعة النطاق على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين، والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعانت أسهم السيارات بشكل كبير من هذه الانتكاسة.

وكان لقرارات ترامب تأثير سلبي أيضا على المؤشر الذي يحتل المرتبة الثانية في البورصة الألمانية "إم داكس" وفي مختلف أنحاء أوروبا، حيث انخفض مؤشر "إم داكس" بنسبة 30ر2% إلى 26116 نقطة، وخسر مؤشر "يوروستوكس" الرائد في منطقة اليورو نحو 2%.

وتسود مخاوف في الأسواق المالية من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم في الولايات المتحدة مجددا وتدمير الآمال في خفض أسعار الفائدة. ووفقا لخبراء مصرف "يو بي إس" الاستثماري الدولي، ينبغي على المستثمرين الاستعداد لمرحلة من عدم اليقين المتزايد. وسيكون لهذا تأثير أيضا على الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، حتى لو لم يكن الاتحاد الأوروبي بعد مستهدفا بعد من قبل سياسة الجمارك الأمريكية.