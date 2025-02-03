لوريال تبيع حصة بقيمة 3 مليارات يورو في سانوفي

قررت شركة لوريال لمستحضرات التجميل الفرنسية بيع حصة قيمتها 3 مليارات يورو (1ر3 مليار دولار) من أسهم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي إليها، للاستفادة من حصتها في شركة الأدوية التي سجل سهمها ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين إن لوريال باعت 6ر29 مليون سهم من أسهم سانوفي بسعر 50ر101 يورو للسهم الواحد، لتنخفض حصتها في سانوفي إلى 2ر7% من رأسمالها و1ر13% من حقوق التصويت في الجمعية العمومية لشركة الأدوية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن سعر الصفقة يقل بنسبة 8ر2% عن سعر سهم سانوفي في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وقالت لوريال إن الصفقة تعزز ميزانيتها في أعقاب سلسلة صفقات الاستحواذ التي نفذتها مؤخرا، مع تنويع مصادر تمويلها.

من ناحيتها قالت سانوفي إن إعادة شراء أسهمها من لوريال جزء من برنامج إعادة شراء الأسهم الذي أعلنته في الأسبوع الماضي.