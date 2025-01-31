الأسهم الأوروبية عند ذروة غير مسبوقة بدعم من التكنولوجيا والرعاية الصحية

وصلت الأسهم الأوروبية لمستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة بدعم من قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، وذلك رغم حالة الحذر التي تسود الأسواق مع اقتراب موعد حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08.10 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق عند ذروة قياسية أمس الخميس إثر خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ووسط توقعات تميل بشكل أكبر‭‭ ‬‬للتيسير النقدي.

وزادت أسهم التكنولوجيا بأكثر من واحد في المئة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة هيكساجون للتكنولوجيا الصناعية 6.2 بالمئة بعد إعلانها ارتفاعا مفاجئا في الأرباح التشغيلية في الربع الرابع.

وصعد سهم نوفارتس 2.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الأدوية تحقيق صافي دخل ربع سنوي معدل فاق تقديرات المحللين بكثير. كما ارتفع سهم نوفو نورديسك الرائدة في قطاع الرعاية الصحية 1.1 بالمئة.

وجاءت مكاسب المؤشر الرئيسي محدودة بضغط من المؤشر الفرعي للعقارات الذي انخفض 0.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم هيمنيت، المشغلة لمنصة عقارات، 4.7 بالمئة بعد نتائج الربع الرابع.

ويشعر المستثمرون بالقلق مع اقتراب موعد نهائي حدده ترامب يحين في الأول من فبراير، وهو اليوم الذي من المتوقع أن يعلن فيه رسوما تجارية على المكسيك وكندا.

وسينصب التركيز اليوم أيضا على مؤشرات اقتصادية رئيسية، من بينها البيانات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين ومعدلات البطالة في ألمانيا لشهر يناير.