أسهم أوروبا ترتفع لمستوى قياسي قبل قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي اليوم الخميس بدعم من أسهم قطاعي الصناعة والتكنولوجيا وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية والذي من المرجح أن يتضمن خفض أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08.18 بتوقيت غرينتش، متجها لتسجيل مكاسب قياسية للجلسة الثالثة على التوالي.

ومن المحتمل أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما سيقلص الفائدة على الودائع إلى 2.75 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2023.

وسيأتي القرار المتوقع بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.8 بالمئة مدعوما بصعود سهم إيه.بي.بي 3.2 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة الهندسة السويسرية عن أرباح الربع الرابع التي جاءت أعلى قليلا من التوقعات.

وقفز سهم بوتشر إندستريز أربعة بالمئة بعد إعلان نتائجها الفصلية.

وواصل مؤشر قطاع التكنولوجيا مكاسبه، وارتفع 0.6 بالمئة. وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل لتصنيع معدات الرقائق الإلكترونية 2.3 بالمئة وسهم شركة شنايدر إلكتريك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.4 بالمئة.

على الجانب الآخر، هوى سهم دويتشه بنك ستة بالمئة بعد أن سجلت نتائج أكبر بنك في ألمانيا تراجعا أكبر من المتوقع في الربع الرابع.

وهوى أيضا سهم إس.تي ميكروإلكترونيكس، وهي واحدة من أكبر شركات صناعة الرقائق في أوروبا، ستة بالمئة بعد أن توقعت الشركة انخفاض المبيعات بشكل أكبر في الربع الأول من عام 2025.