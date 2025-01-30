أسهم شركات الرقائق تصعد بمؤشر نيكاي الياباني

أغلق المؤشر نيكي الياباني الخميس على ارتفاع بدفعة من إقبال المستثمرين على أسهم شركات الرقائق بعد أن رفعت أدفانتست من توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

وصعد نيكاي 0.25 % إلى 39513.97 نقطة، وبعد أن فتح على تراجع 0.28 %، تحرك المؤشر بين مكاسب محدودة وخسائر خلال الجلسة.

وقال سيشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في معهد طوكاي طوكيو للأبحاث "صدمة ديب سيك لم تخفت تماما لكن المستثمرين استجابوا للتوقع الإيجابي من أدفانتست" في إشارة لتطبيق مجاني للذكاء الاصطناعي أطلقته الشركة الصينية الناشئة ديب سيك.

وأضاف أن أداء قويا لعقود ناسداك الآجلة خلال التعاملات الآسيوية قدم دعما أيضا للأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق.

ورفعت أدفانتست، وهي من مزودي شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لتصنيع الرقائق، توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله 37 % أمس الأربعاء بفضل طلب أقوى على أدواتها لاختبار الرقائق المستخدمة في مهمات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم الشركة 3 % وسط تعاملات متقلبة إذ بدأ السهم التعاملات على تراجع بسبب جني أرباح ثم عاد لارتفاع بلغ 6.9 % خلال الجلسة.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 1.87 %، لكن سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة هبط 1.06 % مشكلا أكبر ضغط على نيكاي.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 % مسجلا 2781.93 نقطة.