نيكاي ينهي سلسلة خسائر 3 أيام بدعم أسهم التكنولوجيا

أنهى مؤشر نيكاي الياباني الأربعاء سلسلة من الخسائر استمرت 3 أيام مقتفيا أثر بورصة وول ستريت التي تعافت من موجة بيع أثارتها شركة ديب سيك الصينية الناشئة بإطلاق نموذج للذكاء الاصطناعي.

ويتجه التركيز الآن لأرباح شركات أمريكية كبرى وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع نيكاي 1 % % إلى 39414.78 نقطة عند الإغلاق.

وربح مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 % ليسجل 2775.59 نقطة عند الإغلاق.

وصعدت الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء مع تعافي أسهم إنفيديا وشركات تكنولوجيا أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من خسائر حادة تكبدتها في اليوم السابق.

وتذبذب أداء أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية خلال اليوم مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر، لكنها أغلقت على ارتفاع.

وزاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، التي تعتبر إنفيديا من عملائها، 4.4 % ليعطي نيكي أكبر دفعة.

ويتحول التركيز الآن إلى تقارير نتائج كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال هيروشي ناميوكا كبير الخبراء في شركة تي اند دي لإدارة الأصول إن استراتيجيات شركات التكنولوجيا الأمريكية لاستثمار رأس المال ستخضع على الأرجح للتدقيق بعد أن قالت ديب سيك إنها تمكنت من تطوير نموذج خاص بها للذكاء الاصطناعي بتكلفة منخفضة للغاية.

وأضاف "ارتفع المؤشر ناسداك (الليلة الماضية)، لكن لا يبدو حتى الآن أنه من الممكن تخفيف الحذر".

وتترقب الأسواق أيضا قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية والذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت المجلس أسعار الفائدة، لكن التركيز سيكون على تصريحات مسؤوليه للحصول على مؤشرات حول الموعد المقبل لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع سهما طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق ومجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي، بأكثر قليلا من 2 %.

وقفز سهم رينيساس إلكترونيك لصناعة الرقائق 5.9 % ليكون أكبر الرابحين على مؤشر نيكاي.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.3 % وزاد سهم مجموعة سوني للترفيه 3.8 %.

وخسر سهم شين-إيتسو للكيماويات 4.3 % بعد أن أبقت الشركة المصنعة لرقائق السليكون توقعاتها لأرباح السنة المالية التي ستنتهي في مارس 2025 بدون تغيير.