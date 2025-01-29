توتر في أسواق العملات الرئيسية

تخلى الين الياباني عن بعض المكاسب التي حققها بوصفه ملاذاً آمناً مع تقييم المستثمرين للعواقب المحتملة لنموذج ذكاء اصطناعي مجاني أطلقته شركة ناشئة صينية، في حين دفعت التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية اليورو إلى التراجع.

واستقر الدولار بعدما تعرض لضربة قوية الليلة الماضية وسط هزة واسعة النطاق في الأسواق المالية بسبب ظهور مساعد الذكاء الاصطناعي المجاني الذي طرحته شركة ديب سيك الصينية التي تقول إنه يستخدم رقائق أقل تكلفة وبيانات أقل. وارتفع الدولار 0.7 % مقابل الين إلى 155.70، بعد أن صعد الين إلى أقوى مستوى منذ منتصف ديسمبر عند 153.715 الاثنين وسط إقبال على الملاذ الآمن

. وتراجع اليورو 0.6 % إلى 1.0428 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.13 % إلى 107.94 بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر الاثنين عند 107.68. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2441 دولار، بانخفاض 0.4 %.