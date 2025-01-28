مؤشر ستوكس الأوروبي يرتفع مع تراجع بيع أسهم شركات التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بدعم من مكاسب أسهم شركات المرافق والإعلام ومع تراجع ضغوط البيع بعد يوم من هبوط حاد للسوق العالمية بسبب نموذج للذكاء الاصطناعي أطلقته شركة ديب سيك الصينية.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش.

وأثار نموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة من ديب سيك وشعبيته المتزايدة قلق المستثمرين الذين تخلوا عن أسهم التكنولوجيا مشككين في التقييم المرتفع لشركات الذكاء الاصطناعي.

ونزلت القيمة السوقية لشركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 593 مليار دولار لتسجل أكبر خسارة يومية لأي شركة في بورصة وول ستريت.

وزاد مؤشر التكنولوجيا الأوروبي 0.3 % بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.

وربح سهم ألتن للاستشارات الهندسية والتكنولوجية 7.8 % بعد إعلان الشركة نتائجها السنوية.

وكانت شركات الإعلام من بين أكبر القطاعات الرابحة وارتفعت أسهمها 0.8 % ، كما زادت أسهم شركات المرافق 0.7 %.

وارتفع سهم شركة سيمنس إنرجي 3.4 % بعد أن أعلنت عن إيرادات مبدئية في الربع الأول تفوق توقعات السوق.

وهوى سهم الشركة، التي توفر معدات كهربائية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، 20 % أمس الاثنين بعد أن تأثرت بشدة من عمليات بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما هبط سهم مجموعة نتكومباني للاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات 16 % بعد أن أعلنت الشركة إيرادات في الربع الأخير دون توقعات السوق.