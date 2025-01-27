تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي في اليابان

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة الاثنين تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد في نوفمبر الماضي، بأقل من التقديرات الأولية.

وتراجع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 107.5 نقطة خلال نوفمبر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 3 شهور، في حين كانت القراءة الأولية 107 نقاط مقابل 109.1 نقطة خلال أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي خلال نوفمبر إلى 115.4 نقطة مقابل 116.8 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كانت القراءة الأولية 115.3 نقطة.

في المقابل ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 1ر108 نقطة خلال نوفمبر ، مقابل 107.7 نقطة في الشهر السابق، في حين كانت القراءة الأولية 108.7 نقطة.