"ستوكس 600" الأوروبي يتراجع عن مستوياته القياسية وسط ضغوط عائدات السندات

تخلت الأسهم الأوروبية عن مستوياتها القياسية المرتفعة وأغلقت دون هزات كبيرة اليوم الجمعة، متأثرة بانخفاضات في قطاعي الاتصالات والطاقة، في حين أضافت عائدات السندات المرتفعة المزيد من الضغوط الهبوطية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً دون تغيير عند 530.07 نقطة. ورغم فقدان المؤشر للزخم، سجل مكاسب أسبوعية 1.3 بالمئة، للأسبوع الخامس على التوالي، محققا أطول سلسلة مكاسب له في ما يقرب من 10 أشهر.

وفقد قطاع الاتصالات 2.8 بالمئة، بسبب انخفاض سهم شركة إريكسون 12.7 بالمئة إذ فشلت شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية في الوفاء بتقديرات أرباح الربع الرابع.

وخسر قطاع الطاقة واحدا بالمئة، متأثرا بأسعار النفط.

وارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.569 بالمئة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.

وفي الوقت ذاته، ارتفع قطاع السلع الشخصية والمنزلية 0.6 بالمئة، بقيادة سهم بيربري، الذي قفز 9.9 بالمئة، بعد أن أعلنت العلامة التجارية الفاخرة البريطانية عن انخفاض أقل من المتوقع في مبيعات المتاجر القابلة للمقارنة ربع السنوية.

وارتفعت أسهم السلع الفاخرة الأخرى، إذ أضافت "هوجو بوس" 3.9 بالمئة، وقفزت "مونكلير" ثلاثة بالمئة، وارتفعت "كيرينج" 4.5 بالمئة. وارتفع مؤشر ستوكس للسلع الفاخرة 1.1 بالمئة.

وصعد قطاع التعدين 1.2 بالمئة، بتأثير ارتفاع أسعار المعادن.

وقال باس فان جيفن، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في رابوبنك "على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي يميل إلى خفض أسعار الفائدة أكثر في الأشهر المقبلة، فإننا نعتقد أنه يريد أيضا الحفاظ على مرونته".

وعزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعنويات في خطابه بالفيديو أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث عبر عن رغبته في خفض أسعار الفائدة على الفور.

وفي مقابلة منفصلة، ​​قال ترامب إن محادثته الأخيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينج كانت ودية وإنه يعتقد أنه يمكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

واستقر نشاط الشركات في ألمانيا في يناير، في إشارة إيجابية لأكبر اقتصادات أوروبا والذي انكمش للعام الثاني على التوالي في عام 2024.

وأغلق المؤشر داكس الألماني على استقرار.

ومع ذلك، دفع الانكماش الذي استمر عامين الحكومة الألمانية إلى خفض توقعاتها للنمو لعام 2025 إلى 0.3 بالمئة، انخفاضاً من 1.1 بالمئة قبل ذلك.

وخسر قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة 0.8 بالمئة.

وانخفض سهم إم.تي.يو إيرو 6.5 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع المحركات الألمانية أن كاتيا جارسيا فيلا ستحل محل بيتر كاميريتش كمديرة مالية جديدة.



