أسهم أوروبا مستقرة مع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال متباينة من الشركات

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس وحومت أدنى من مستوى ارتفاع قياسي لامسته في الجلسة السابقة، إذ عادل تراجع في أسهم التكنولوجيا أثر مكاسب حققتها شركات الاتصالات والمرافق بينما يقيم المستثمرون مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة من الشركات.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر بحلول الساعة 08.25 بتوقيت غرينتش. ووصل المؤشر لأعلى مستوى على الإطلاق خلال الجلسة أمس الأربعاء.

وهبط قطاع التكنولوجيا 1.2 بالمئة بضغط من تراجع قوي في سهم شركة (إيه.إس.إم.إل) المزودة لمعدات رقائق الكمبيوتر بلغت نسبته 3.6 بالمئة.

وهوى سهم بوما 16.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الملابس الرياضية تحقيق أرباح سنوية أقل من المتوقع وأجلت تحقيق هدفها لهامش الربح إضافة إلى إعلان برنامج لخفض النفقات.

أما مؤشر قطاع البنوك فقد ارتفع 0.5 بالمئة بعد أن عرض سويد بنك رفعا أعلى من المتوقع لتوزيعات الأرباح النقدية السنوية وأعلن تحقيق إيرادات تشغيلية في الربع الرابع أعلى من توقعات السوق. وزاد سهم البنك 5.2 بالمئة.

وهناك ترقب لبيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو كمؤشر رئيسي في ظل غياب صدور بيانات أخرى خلال اليوم الخميس. كما من المتوقع صدور قرار من البنك المركزي النرويجي من المرجح أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير.

وهبط سهم شركة اسيتيه السويدية لمنتجات النظافة 5.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن تسجيل إيرادات للربع الرابع أقل من توقعات السوق.