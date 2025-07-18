الدولار على صفيح ساخن

سجل الدولار ارتفاعاً واسع النطاق، أمس، مع تقييم المستثمرين لأحدث تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، وأثرت المخاوف إزاء انتخابات بالغة الأهمية في اليابان على الين.

وصعد الدولار 0.55 % مقابل اليورو ليعود إلى حد كبير إلى المستوى الذي كان عليه قبل التراجع في وقت متأخر من أول من أمس وسط مخاوف المستثمرين من أن إقالة باول قبل انتهاء ولايته في مايو 2026 قد تقوض الثقة في النظام المالي الأمريكي. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن إقالة باول قبل انتهاء فترة ولايته في مايو 2026 من شأنها تقويض مصداقية النظام المالي الأمريكي والدولار باعتباره عملة ملاذ آمن.

وانخفض الين 0.6 % ليبلغ 148.73 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثالث من أبريل في الجلسة السابقة. وتراجعت العملة اليابانية 0.1 % لتصل إلى 172.27 لليورو بعد أن لامست 173.24 أمس، وهو أدنى مستوياتها منذ 12 يوليو 2024.

وتراجع الدولار الأسترالي بعد أن جاءت بيانات الوظائف دون التوقعات ووصلت معدلات البطالة إلى مستويات عالية لم تشهدها البلاد منذ أواخر 2021. وانخفض الدولار الأسترالي 1.1% ليبلغ أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 0.6456 دولار أمريكي، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.57 % ليصل إلى 0.5912 دولار أمريكي.