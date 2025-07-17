بيانات اقتصادية تدعم "وول ستريت" وأوروبا تنهي سلسلة خسائر 4 أيام

ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية، الخميس، مع تقييم المتعاملين مجموعة من البيانات الاقتصادية، في حين قدمت النتائج القوية لشركة (تي.إس.إم.سي) التايوانية الدعم لشركات صناعة الرقائق الأمريكية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1691.5 نقطة أو 0.42% إلى 44465.73 نقطة خلال التعاملات، وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 5.57 نقاط أو 0.51 % إلى 6269.27 نقطة ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 34.26 نقطة أو 0.84 % إلى 20904.75 نقطة. 22ز2222

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 0.6% خلال يونيو الماضي، ما يشير إلى استمرار قوة إنفاق الأمريكيين.

وأعلنت وزارة التجارة الخميس، أن ذلك الارتفاع في مبيعات التجزئة تجاوز التوقعات، بعد انخفاضها 0.9% في مايو الماضي.

وكانت مبيعات أبريل قد شهدت تراجعا بنحو 0.1% بسبب انخفاض حاد في مبيعات السيارات، بعد أن تسابق الأمريكيون على شراء السيارات في مارس الماضي لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع غيارها.

ومع استبعاد السيارات وقطع الغيار، ارتفعت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% حسبما أفادت وزارة التجارة.

وجاء نمو مبيعات التجزئة شاملا لأغلب القطاعات حيث ارتفعت مبيعات الملابس والكماليات 0.9% كما زادت مبيعات مستلزمات العناية الشخصية والصحية 0.5%، وزادت مبيعات المطاعم 0.6%، في حين زادت مبيعات المتاجر الإلكترونية 0.4% وزادت مبيعات وكلاء السيارات وقطع الغيار 1.2 %.

ومع ذلك هناك نقاط ضعف قليلة مثل متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمتاجر العامة حيث تراجعت المبيعات في هذه المتاجر.

وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار نمو الوظائف في يوليو تموز، لكن بعض العاملين ممن فقدوا وظائفهم طالت فترة بطالتهم بسبب تباطؤ التوظيف.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة انخفضت بواقع 7 آلاف طلب إلى 221 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 يوليو، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

مكاسب أوروبية

وعززت الأسهم الأوروبية مكاسبها عند إغلاق الخميس لتطوي صفحة 4 جلسات من الخسائر المتوالية، مع متابعة نتائج أعمال الشركات، وتقييم بيانات اقتصادية أظهرت توافق معدل التضخم مع مستهدف البنك المركزي عند 2%.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.95% إلى 547.03 نقطة، مع أداء إيجابي في أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية.

كما زاد مؤشر «داكس» الألماني 1.5% إلى 24370 نقطة، و«كاك» الفرنسي بنسبة 1.3% إلى 7822 نقطة، و«فوتسي» البريطاني 0.5% إلى 8972 نقطة.

وتراجع سهم «إيزي جت» المدرج في بورصة لندن 4.9% إلى 5 جنيهات إسترلينية، بعدما ذكرت الشركة في بيان أعمالها، أن إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين وارتفاع أسعار الوقود أثّرا سلبًا على أدائها الفصلي.

وأظهرت البيانات النهائية الصادرة عن «يوروستات»، ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2% خلال يونيو متوافقًا مع القراءة الأولية، مقابل 1.9% في مايو.

وعوض المؤشر نيكاي خسائره المبكرة واختتم تعاملات الخميس، بمكاسب قوية بعدما عزز انخفاض الين المعنويات، كما حدت أسهم شركات الرقائق من التراجع بعد أن سجلت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لصناعة الرقائق أرباحا قياسية.

وارتفع نيكاي 0.6 % إلى 39901.19 نقطة ليوقف خسائره المبكرة التي بلغت 0.7 % وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 %.