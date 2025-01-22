نتائج قوية تعزز مسيرة صعود الأسهم الأوروبية

واصلت الأسهم الأوروبية الأربعاء مكاسبها التي حققتها في الآونة الأخيرة بفضل نتائج أعمال فصلية قوية من أديداس دفعت المؤشر الألماني إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة، كما سجلت أسهم الرعاية الصحية مكاسب قوية.

وبحلول الساعة 0822 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % مسجلاً أعلى مستوى منذ 27 سبتمبر 2024.

وصعدت المؤشر الفرعي لأسهم شركات الرعاية الصحية ذات الثقل 1.1 % مدعوما بارتفاع سهم نوفو نورديسك 2.7 % .

وقفز سهم أديداس 6 % بعد أن أعلنت العلامة التجارية الألمانية المتخصصة في الملابس الرياضية نتائج أفضل من المتوقع للربع الأخير من العام الماضي بعد تحقيق مبيعات وأرباح قوية.

وارتفع سهم بوما 2.5 % ، كما تفوق المؤشر داكس الألماني على نظرائه الإقليميين، مضيفا 0.9 % ليلامس مستوى مرتفعا غير مسبوق.

وتأتي المكاسب المتواصلة في الأسواق الأوروبية رغم تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي.