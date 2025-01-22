أسهم التكنولوجيا تصعد بالأسهم اليابانية لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين عند الإغلاق الأربعاء بدعم من أسهم مجموعة سوفت بنك وشركات التكنولوجيا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القطاع الخاص سيستثمر ما يصل إلى 500 مليار دولار في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وصعد نيكاي 1.58 % إلى 39646.25 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ الثامن من يناير بعد صعوده في 3 جلسات.

وذكر ترامب أن شركة أوبن إيه.آي، التي ابتكرت تشات جي.بي.تي، ومجموعة سوفت بنك وأوراكل تخطط لإطلاق مشروع مشترك باسم (ستارجيت)، قال إنه سيبني مراكز بيانات ويوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة.

وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق في مختبر توكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي «تهيمن الأخبار عن إعلان ترامب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على السوق اليوم. تجاهل المستثمرون بالفعل المخاوف بشأن خططه لفرض رسوم جمركية وركزوا في المقابل على الأمور الإيجابية».

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا 10.6 % ليعطي نيكاي أكبر دفعة.

وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، وهي مورد لشركة إنفيديا، 4 %، وربح سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.68 %.

كما ارتفعت أسهم شركات تصنيع المواد المستخدمة في مراكز البيانات، ومن بينها سهم فوجيكورا الذي زاد 14.82 %، وسهم فوروكاوا إلكتريك الذي ارتفع 12.54 %، ليصبحا أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على مؤشر نيكاي.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 % إلى 2737.19 نقطة، مسجلاً مكاسب أقل من نيكاي مع تراجع أسهم الشركات المالية.

وانخفض سهم شركة طوكيو مارين القابضة للتأمين 1.71 %، وهبط سهم شركة داي - إيتشي لايف القابضة 2.23 %.

ونزلت أسهم البنوك، ومن بينها سهم مجموعة ميزوهو المالية الذي هبط 0.35 % وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية الذي تراجع 0.76 %.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 63 % منها، وانخفض 31 %، واستقر 4 %.