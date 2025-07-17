الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تراجع 4 أيام





ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد خسائر في أربع جلسات متتالية بدعم من إعلان شركة (ايه.بي.بي) السويسرية عن نتائج فصلية قوية والتفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش.

وقفز سهم شركة (ايه.بي.بي) للهندسة 8.2 بالمئة بعد إعلانها عن طلبيات ربع سنوية قياسية بفضل الطلب القوي في الولايات المتحدة والمنتجات المستخدمة في مراكز البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهما منافستيها سيمنز وشنايدر إلكتريك 3.6 بالمئة و5.8بالمئة على الترتيب. والشركات الثلاث من بين أبرز الشركات التي عززت أداء المؤشر الأوروبي القياسي.

وعوضت شركات صناعة الرقائق الأوروبية بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة إذ أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، أكبر منتج عالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تسجيل أرباح قياسية في الربع الثاني. وارتفعت أسهم شركة (ايه.إس.إم.إل) الهولندية 1.7 بالمئة بعد انخفاضها 11 بالمئة أمس الأربعاء.

وعلى صعيد التجارة، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لرويترز إن ماروش شفتشوفيتش المفوض التجاري للتكتل توجه إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية مضيفا أنه سيلتقي بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

في هذه الأثناء، ينتظر المستثمرون وضوح الرؤية بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع استعداد التكتل لاتخاذ إجراءات ردا على واشنطن إذا أخفقت المفاوضات معها.

وخفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من قلق السوق بعد نفيه لتقارير ذكرت أنه يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول قريبا.

وأكد أنه طرح الفكرة على النواب الجمهوريين وجدد انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي لعدم خفض أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة إيفولوشن السويدية لتكنولوجيا الألعاب 6.5 بالمئة بعد الإعلان عن نتائجها في الربع الثاني.