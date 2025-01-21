مكاسب الرعاية الصحية والقطاع المالي تحد من تراجع أسهم أوروبا

استقرت الأسهم الأوروبية وسط تعاملات متقلبة الثلاثاء، إذ عوض ارتفاع أسهم الرعاية الصحية والخدمات المالية تأثير خسائر أوسع نطاقا ناجمة عن الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تنصيبه.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 524.15 نقطة بحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش.

وارتفع قطاع الخدمات المالية 0.4 % مدعوما بصعود سهم أبردين البريطانية لإدارة الأصول 7.7 % بعد تسجيل الشركة تدفقات داخلة صافية في الربع الرابع.

وتقدم قطاع الرعاية الصحية ذو الثقل 0.4 % مع صعود سهم شركة الأدوية نوفو نورديسك 1.5 % .

ولم يفرض ترامب أي رسوم جمركية في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية، لكنه كشف عن خطط لمعالجة العجز التجاري الأمريكي عبر إجراءات يفرضها على الاتحاد الأوروبي إما من خلال الرسوم الجمركية أو المزيد من صادرات الطاقة.

وتعرضت شركات صناعة السيارات لضغوط، وانخفض مؤشرها الفرعي 0.9 % . وألغى ترامب أمرا تنفيذيا صدر عام 2021 سعى إلى أن يكون نصف المركبات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة بحلول 2030 كهربائية.

وهوى سهم أورستد لتطوير محطات طاقة الرياح البحرية 15.3 % بعد أن أعلنت الشركة عن رسوم انخفاض قيمة بلغت 12.1 مليار كرونة دنمركية (1.69 مليار دولار) تتعلق بمحفظتها في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسهم شركات أخرى لطاقة الرياح، مثل سهم فيستاس ويند سيستمز الذي انخفض 4.7 % وسهم نوردكس الذي هبط 3.6 % ، بعدما علق ترامب التأجير الاتحادي لطاقة الرياح البحرية في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية.