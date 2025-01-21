ارتفاع بورصة طوكيو بعد تعاملات متقلبة

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق اليوم الثلاثاء بعد تعاملات متقلبة مع شعور المستثمرين بالارتياح من احتمال تأجيل رسوم جمركية تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها.

وصعد نيكاي 0.32 % إلى 39027.98 نقطة عند الإغلاق بعد ارتفاعه بنحو 0.86 % في وقت سابق من الجلسة.

وتذبذب المؤشر صعودا وهبوطا في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية. وانخفض بنحو 0.66 % بعدما قال ترامب إنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على المكسيك وكندا في أول فبراير .

وقال ناوكي فوجيوارا مدير الصناديق في شينكين لإدارة الأصول "برغم كل شيء، لم تكن قضية الرسوم الجمركية جديدة، وبالتالي كانت مكاسب نيكي وخسائره محدودة".

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقرا عند 2713.5 نقطة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج، مالكة العلامة التجارية يونيكلو، 1.09 % ليعطي نيكي أكبر دفعة.

وصعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.44 % .

وانخفض سهم شركة تشوجاي للأدوية 1.79 % ليكون أكبر الخاسرين على مؤشر نيكاي.

وقال هيرويوكي أوينو كبير خبراء شركة سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "من المتوقع أن تظل التقلبات في السوق على هذا النحو لفترة من الوقت مع مراقبة المستثمرين نتائج المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية".

وينتظر المستثمرون أيضا قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وقال يوجو تسوبوي كبير الخبراء لدى دايوا للأوراق المالية "يسعى المستثمرون إلى معرفة وتيرة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة".

ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في خطوة من شأنها أن تزيد تكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 56 % منها، وانخفض 37 % ، واستقر 5 %.