أسهم أوروبا ترتفع بدعم شركات التعدين

ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الاثنين، بدعم من أسهم التعدين والبنوك والتكنولوجيا.

أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.08%، عاكسًا الخسائر السابقة، حيث قادت أسهم التعدين المكاسب، بنسبة 1.3%.

وأغلق سوق الأسهم الأمريكية، أمس، بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ، مما جعل التداول أقل من المعتاد.

ويشهد هذا الأسبوع حدثاً كبيراً هو التجمع السنوي لقادة السياسة والأعمال والمال في العالم في (المنتدى الاقتصادي العالمي) في مدينة دافوس بسويسرا.

ومن بين الأسهم الفردية تراجع سهم سيمنس للطاقة 1.8 %، إذ أشار المتعاملون إلى خفض توصية يو.بي.إس بشأنه إلى «بيع».

وصعد سهم شركة بيليمو القابضة 2.6 % بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المتخصصة في حلول التدفئة والتهوية عن إيرادات سنوية تفوق توقعات السوق.

مؤشرات يابانية

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مقتفياً أثر المكاسب في وول ستريت مع ضعف الين.

وأنهى نيكاي التعاملات على ارتفاع 1.17 % مسجلاً 38902.50 نقطة، ليبدأ الأسبوع متقدماً بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.19 %.

وتعتمد قدرة نيكاي على الاحتفاظ بالزخم على نتيجة عدد من الأحداث المهمة هذا الأسبوع، مثل خطاب تنصيب ترامب وأي أوامر تنفيذية تصدر على الفور، والتي تأتي بالتزامن مع فتح الأسواق اليابانية اليوم الثلاثاء. كما يكتسب موسم الأرباح في الولايات المتحدة زخماً، ويبدأ موسم تقارير الشركات اليابانية يوم الخميس. أسعار الفائدة بالإضافة إلى ذلك، يختتم بنك اليابان المركزي يوم الجمعة اجتماعاً يستمر يومين، مع وجود تلميحات قوية بأنه سيرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية. ولكن قد تعتمد هذه النتيجة أيضاً على كيفية استيعاب الأسواق لقرارات ترامب.

وقال كازو كاميتاني محلل الأسهم في نومورا للأوراق المالية «انطباعي هو أنه سيكون هناك تدفق هائل للمعلومات فور فتح الأسواق اليابانية غداً».

وتابع «أوضاع السوق تعتمد الآن على ما سيقوله ترامب». ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 186 وانخفض 38 واستقر واحد.

وسجل مؤشر قطاع صناعة السيارات أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ ارتفع 2.19 % بعد تراجع الين 0.8 % مقابل الدولار يوم الجمعة.

وصعد سهم تويوتا 2.94 % وسهم سوبارو 2.9 %.

وسجل سهم دايتشي سانكيو أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي إذ قفز 8.23 % بعد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على علاج لسرطان الثدي تطوره مع أسترازينيكا.