الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع وسط التركيز على تنصيب ترامب

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بدعم من قطاعي البنوك والتكنولوجيا، مع ترقب المستثمرين لتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 08.13 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع أكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسوق الأسهم الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة يوم مارتن لوثر كينج، مما جعل التداول أقل من المعتاد.

وسيؤدي دونالد ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة في الساعة 12.00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17.00 بتوقيت غرينتش) في حدث مرتقب عالميا بشكل كبير مع تركيز المستثمرين على سياسات ترامب، بما في ذلك الرسوم التجارية، والتي من المتوقع أن تبقي الأسواق متقلبة في الأيام المقبلة.

ويشهد هذا الأسبوع حدثا كبيرا آخر أيضا هو التجمع السنوي لقادة السياسة والأعمال والمال في العالم في (المنتدى الاقتصادي العالمي) في مدينة دافوس بسويسرا.

ومن بين الأسهم الفردية تراجع سهم سيمنس للطاقة 1.8 بالمئة إذ أشار المتعاملون إلى خفض توصية يو.بي.إس بشأنه إلى "بيع".

وصعد سهم شركة بيليمو القابضة 2.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المتخصصة في حلول التدفئة والتهوية عن إيرادات سنوية تفوق توقعات السوق.