تباين أداء الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ قادت شركة «إيه.إس.إم.إل» الخسائر بعدما خفضت توقعات أعمالها، في حين ظلت معنويات المستثمرين بصفة عامة تتسم بالحذر بسبب المخاوف بشأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية عقب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.22% إلى 543.38 نقطة.

وهوى سهم «إيه.إس.إم.إل» 6.7% بعد تحذير أكبر شركة في العالم لتوريد معدات صناعة الرقائق من أنها قد لا تحقق نمواً في 2026 حتى بعد أن تجاوزت الطلبيات لديها في الربع الثاني توقعات السوق.

وأظهرت أحدث التوقعات للأرباح أمس الثلاثاء أن الآفاق بشأن متانة الشركات الأوروبية تدهورت في ظل أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والتي تسببت في مزيد من عدم اليقين للأعمال.

علاوة على ذلك، أثرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على معنويات السوق مما جدد المخاوف بشأن الآثار التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية.

ويتجه التركيز حالياً إلى بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وتصدر في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الدلائل على تأثير الرسوم الجمركية على أكبر اقتصاد في العالم.

ويترقب المستثمرون أيضاً اتضاح الرؤية بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يستعد فيه التكتل لاتخاذ إجراءات للرد على واشنطن إذا أخفقت المفاوضات في إبرام اتفاق معها.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية 1.4% بينما انخفضت أسهم شركات السيارات بنحو واحد بالمئة.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا خلافاً للمتوقع مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من عام عند 3.6% في يونيو ارتفاعاً من 3.4% في مايو.