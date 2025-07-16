تراجع خسائر «آر إم» البريطانية لتكنولوجيا وخدمات التعليم

أعلنت شركة آر إم البريطانية للتكنولوجيا والخدمات لقطاع التعليم تراجع خسائرها في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وسجلت «آر إم» خسارة قبل حساب الضرائب، بلغت 4.29 ملايين جنيه استرليني (5.77 ملايين دولار) عن الأشهر الستة المنتهية في 31 مايو 2025، مقارنة بخسارة بلغت 6.57 ملايين جنيه استرليني في العام السابق.

وبلغت الخسارة للسهم الواحد من العمليات المستمرة 4 بنسات مقارنة بـ 7.8 بنسات سابقاً.

وكانت الخسارة المعدلة قبل حساب الضرائب 2.4 مليون جنيه استرليني مقارنة بخسارة 3.4 ملايين جنيه استرليني.

وبلغت الخسارة المعدلة للسهم الواحد بنسين مقارنة بـ 3.7 بنسات سابقاً.

وكان إجمالي الإيرادات من العمليات المتواصلة في النصف الأول 73.2 مليون جنيه استرليني مقارنة بـ 78.3 مليون جنيه استرليني في العام السابق.