أسهم أوروبا تغلق منخفضة بسبب تصاعد التوتر التجاري

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف اليوم "الاثنين" مع تراجع شركات صناعة السيارات التي تتأثر بالرسوم الجمركية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم مرتفعة على الاتحاد الأوروبي، لكن مكاسب القطاعين المالي والرعاية الصحية حدت من الخسائر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1 بالمئة. وتراجعت معظم المؤشرات الرئيسية في المنطقة أيضا، باستثناء المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الذي ارتفع 0.6 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق. وقدم سهم أسترازينيكا الذي ارتفع اثنين بالمئة أكبر دعم للمؤشر البريطاني.

وتراجع المؤشر الفرعي لشركات صناعة السيارات في أوروبا مع انخفاض أسهم الشركات الألمانية بي.إم.دابليو وفولكسفاجن ومرسيدس بنز بنحو اثنين لكل منها جراء المخاوف المتزايدة إزاء الرسوم الجمركية.

اتهم الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بعدم التجاوب مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية تجارية، وتوعد اليوم الاثنين بالرد في حال عدم التوصل إلى اتفاق يحول دون تطبيق الرسوم الجمركية "غير المقبولة على الإطلاق" التي هدد ترامب بفرضها بداية من أول أغسطس آب.

وصعّد ترامب حربه التجارية يوم السبت، قائلا إنه سيفرض رسوما جمركية 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وقال سايمون ويلز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في إتش.إس.بي.سي "حتى لو دخلت الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة حيز التنفيذ، نشك في أنها ستكون الكلمة الأخيرة في هذه المسألة، لذا فإن رد فعل السوق والاقتصاد سيعتمد على الأرجح على المدة المتوقع أن تستمر خلالها الرسوم الجمركية".

وحد من الخسائر ارتفاع المؤشر الفرعي لأسهم بنوك منطقة اليورو 0.5 بالمئة.

وتترقب الأسواق بداية موسم نتائج الأعمال للشركات الأوروبية هذا الأسبوع، إذ من المقرر أن تعلن شركة إيه.إس.إم.إل، أكبر مورد في العالم لمعدات تصنيع الرقائق، نتائج أعمالها يوم الأربعاء.