أسهم اليابان ترتفع بفضل أرباح البنوك الأمريكية وتباطؤ التضخم

ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية الخميس مقتفيا أثر موجة صعود في بورصة وول ستريت بفضل أرباح قوية للبنوك الأمريكية وتباطؤ التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين.

وأغلق نيكاي مرتفعا 0.33 % عند 38572.60 نقطة، منهيا بذلك سلسلة خسائر استمرت 5 أيام.

لكن ارتفاع الين حد من المكاسب مع تزايد رهانات المتداولين على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التعاملات دون تغير يذكر.

وكان القطاع المالي من بين القطاعات الأفضل أداء على مؤشر نيكاي بعد البنوك الأمريكية، مثل جيه.بي مورجان وجولدمان ساكس، عقب إعلان أرباحها الليلة الماضية.

وصعد سهم شركة نومورا هولدنجز، أكبر شركة وساطة في اليابان، 3.27 %.

وعزز تباطؤ معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة مرة أخرى بحلول يوليو، وهو ما رفع من معنويات المستثمرين.

في الوقت نفسه، فتحت تعليقات لمحافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا وأحد نوابه هذا الأسبوع الباب أمام رفع أسعار الفائدة في 24 يناير، ما لم يحدث أي صعود في تقلبات السوق بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وقال ماكي ساوادا المحلل لدى نومورا للأوراق المالية "إذا استمر موسم الأرباح في الولايات المتحدة في الإعلان عن نتائج قوية كما رأينا من الشركات المالية أمس، فمن المرجح أن يكون أداء أسواق الأسهم جيدا".

لكنه أشار إلى أنه "مع اقتراب موعد اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل وتنصيب ترامب، فإن حالة الضبابية المحيطة بهذه الأحداث الكبيرة تشكل عبئا متزايدا على المعنويات".

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في نحو شهر عند 155.21 مقابل الدولار مما حد من مكاسب نيكاي وأثر على شركات صناعة السيارات بشكل خاص، إذ أن صعود العملة المحلية يقلل من قيمة الإيرادات الخارجية.

وهبط سهما نيسان 4.42 % وتويوتا 2.21 %.

على النقيض من ذلك، قفز سهم شركة نيتوري لتجارة التجزئة للأثاث المنزلي، التي تستورد الكثير من منتجاتها من الخارج، 4.95 % ليكون من بين الأسهم الأفضل أداء على المؤشر نيكاي.