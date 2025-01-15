أسهم أوروبا ترتفع مع تراجع عوائد السندات

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء بفضل مكاسب واسعة النطاق مع تراجع عوائد السندات قبيل قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة، في حين تفوقت البورصات البريطانية في أعقاب قراءة أظهرت تباطؤ التضخم المحلي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، متجها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

وقفز مؤشر الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة الذي يركز بشكل أكبر على السوق المحلية في بريطانيا 1.4 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في البلاد على غير المتوقع إلى معدل سنوي بلغ 2.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 2.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 في أحدث قراءة 0.7 بالمئة، متجاوزا نظراءه الأوروبيين.

وتراجعت عوائد سندات الحكومات الأوروبية طويلة الأجل قليلا، مع تسجيل العائد على السندات القياسية في المنطقة لأجل 10 سنوات 2.602 بالمئة، متجها لإنهاء سلسلة ارتفاعات استمرت 10 أيام.

وصعد قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 1.6 بالمئة، في حين تقدم قطاع المرافق واحدا بالمئة.