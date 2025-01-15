نيكاي الياباني يهبط متأثراً بأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق

هبط المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء عند الإغلاق، بعد أن تقدم في وقت سابق من جلسة التداول، متأثرا بأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق والضبابية بشأن السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.08 بالمئة إلى 38444.58 نقطة، ليفقد مكاسبه التي بلغت 0.78 بالمئة في وقت سابق من اليوم ويتراجع للجلسة الخامسة على التوالي.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 بالمئة إلى 2690.81 نقطة.

وخسر سهم أدفانتست 3.45 بالمئة وكان أكثر سهم دفع المؤشر نيكي إلى التراجع. وانخفض سهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق والموردة لشركة إنفيديا 12 بالمئة منذ بداية الأسبوع وسط أنباء عن أن الحكومة الأمريكية ستفرض قيودا إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم شركة معدات صناعة الرقائق طوكيو إلكترون 1.4 بالمئة.

وقال ناوكي فوجيوارا، مدير الصناديق في شينكين لإدارة الأصول، إن الضبابية بشأن السياسة النقدية لدى بنك اليابان المركزي أثرت على ثقة المستثمرين.

وذكر محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة ويعدل مستوى الدعم النقدي إذا استمر التحسن في الاقتصاد والأسعار.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم القطاع المالي بفضل تزايد آمال رفع أسعار الفائدة، إذ ارتفعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.77 بالمئة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.24 بالمئة وكان الأفضل أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الممثلة في 33 مؤشرا فرعيا.

وتقدم سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.3 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر الرئيسي.