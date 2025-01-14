أسهم أوروبا تعوض بعض الخسائر مع تراجع عوائد السندات الحكومية

عوضت الأسهم الأوروبية بعض خسائرها الثلاثاء بعد تراجعها على مدى جلستين متتاليتين، وقادت أسهم شركات السيارات والتعدين المكاسب في وقت مبكر من الجلسة مع تراجع عوائد السندات الحكومية في أنحاء أوروبا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط بنحو 1.4 % في الجلستين الماضيتين.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية بشكل طفيف خلال اليوم، وسجلت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 2.58 % في أحدث التعاملات.

وقادت أسهم شركات السيارات وقطع السيارات المكاسب بارتفاعها 1.5 % ، كما زاد قطاع الموارد الأساسية 1.1 % .

وستكون كلمة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو هي الحدث الرئيسي اليوم، ومن المتوقع أن يحدد فيها بايرو الخطوط العريضة لاتفاق تخفيف إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية في مقابل الحصول على دعم اليسار لتمرير الموازنة.

وقفز المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.1 % .

وهبط سهم جيه.دي البريطانية للأزياء الرياضية 10.3 % بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح وقالت إنها "ستتوخى الحذر" في العام المقبل.

ونزل سهم بي.بي 2.5 % بعدما قالت شركة الطاقة العملاقة إن تقليل هوامش التكرير سيؤثر سلبا على أرباح الربع الأخير بما يتراوح بين 100 و300 مليون دولار.