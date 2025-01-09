تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية متأثرة بضغوط ارتفاع العائد على السندات

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية، الخميس، متأثرة بارتفاع العائد على السندات الحكومية، فيما دفعت بيانات أمريكية قوية ورسوم جمركية من المرجح أن يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المتعاملين إلى التعامل على أساس خفض الفائدة بوتيرة أقل على جانبي الأطلسي.

وخلال التداولات، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 513.90 نقطة مرتفع هامشياً بنسبة 0.04%. فيما جاءت أسهم شركات التجزئة في صدارة موجة بيع.

وتراجع داكس الألماني 0.19% وفوتسي الإيطالي 0.07%.

فيما ارتفع فايننشال تايمز البريطاني 0.6% وكاك الفرنسي 0.04%.

كما تراجعت قطاعات أخرى حساسة للتغيرات الاقتصادية، مثل البنوك وشركات التأمين والسيارات، مع ملامسة العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى منذ 11 يوليو.

وظلت بريطانيا في مركز موجة بيع السندات، إذ لامس العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى منذ 2008.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول في أوروبا أقل من المعتاد مع إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الخميس مع إعلانه يوم حداد وطني بعد وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وبالنسبة للأسهم الفردية، انخفض سهم تيسكو 2.7 بالمئة بعد أن أبقت أكبر مجموعة بريطانية لمتاجر السوبر ماركت على توقعاتها للأرباح السنوية.

وتراجعت أسهم تجزئة بريطانية أخرى ومنها ماركس اند سبنسر وسينسبري وأسوشيتد بريتش فودز وجريجز بنسب تتراوح بين 3.1 و9.7 بالمئة.