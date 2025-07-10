تباين أداء الأسهم العالمية مع ترقب المحادثات التجارية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مدعومة بأسهم شركات التعدين، فيما يترقب المستثمرون إحراز تقدم بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وخلال جلسة الخميس، صعد «ستوكس الأوروبي 600» بنسبة 0.45% عند 552 نقطة، وحدّ من مكاسب المؤشر الأوروبي تراجع أسهم البنوك والمرافق والسفر والترفيه.

كما صعدت المؤشرات الأوروبية الرئيسية الأخرى باستثناء المؤشر الإسباني الذي انخفض 0.1%، حيث قفز داكس الألماني بنسبة 0.3% عند 24620 نقطة، فيما أضاف فايننشال تايمز البريطاني 0.8% عند 8937 نقطة، وارتفع كاك الفرنسي بنسبة 0.55% عند 7923 نقطة.

وفي أحدث التطورات التجارية، اقترب مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق.

وقال ماروش شفتشوفيتش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي الأربعاء إن المفوضية الأوروبية أحرزت تقدماً جيداً بشأن اتفاق إطاري مع واشنطن، ويمكن إبرام اتفاق في غضون أيام.

وفقاً لمسؤولين بالاتحاد الأوروبي ومصادر في قطاع السيارات، يناقش المفاوضون تدابير محتملة لحماية صناعة السيارات في التكتل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس، ورسوم 50 بالمئة على السلع الواردة من البرازيل، وتدخل جميعها حيز التنفيذ اعتباراً من أول أغسطس.

وتقدمت أسهم شركات التعدين الأوروبية 2.8 بالمئة، كما زادت أسهم شركات الرعاية الصحية 1.1 بالمئة.

فيما هوى سهم باري كاليبو 7.2 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة الشوكولاته السويسرية توقعاتها لحجم أعمالها للمرة الثالثة هذا العام.

اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني، منهياً مكاسب استمرت يومين، إذ أثرت الخلافات التجارية والانتخابات المقبلة على معنويات المستثمرين.

وخسر نيكاي 0.6 بالمئة ليصل إلى 39646.36 نقطة، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 بالمئة أيضاً.

وأغلق نيكاي فوق مستوى 40 ألف نقطة في 27 يونيو للمرة الأولى منذ أوائل يناير، لكن منذ ذلك الحين حوم في معظم الجلسات دون هذا المستوى.

قال واتارو أكياما المحلل في شركة نومورا للأوراق المالية «يكافح المؤشر نيكاي من أجل تخطي مستوى 40 ألف نقطة».

وأضاف «ربما تتخذ سوق الأسهم موقفاً حذراً بالنظر إلى عدم إحراز تقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة وانتخابات مجلس الشيوخ اليابانية».

وخسر سهم إيون للتجزئة 4.9 بالمئة بعد تأجيل الشركة إعلان أرباحها بسبب اكتشاف ممارسات محاسبية غير ملائمة في شركة تابعة في فيتنام.

وقادت شركة ديسكو الموردة لشركات صناعة الرقائق الإلكترونية المكاسب على نيكاي بصعود سهمها 4.2 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح الربع الأول، وأرجعت ذلك إلى الطلب القوي المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على اليابان وشركاء تجاريين آخرين اعتباراً من أول أغسطس، وهو موعد قال إنه نهائي.

في غضون ذلك، يركز صانعو السياسات في اليابان على الانتخابات المقبلة الحاسمة في 20 يوليو. وتظهر استطلاعات الرأي أن الائتلاف الحاكم يواجه خطر فقدان أغلبيته في مجلس الشيوخ.