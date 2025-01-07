نيكاي الياباني يصعد نحو 2% بفضل الشركات المرتبطة بالرقائق

صعد المؤشر نيكاي الياباني بنحو اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 بالمئة ليغلق عند 40083.3 نقطة.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 بالمئة ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 بالمئة.

وقال كينتارو هاياشي كبير الباحثين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية "يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، والتي يفضلها المستثمرون الأجانب".

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليل الماضية إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تفرض رسوما جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق رينيساس إلكترونيكس سبعة بالمئة وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق ديسكو 7.5 بالمئة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 بالمئة وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 بالمئة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 بالمئة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب اليوم الثلاثاء إن الشركة لن تتخلى أبدا عن التوسع في الولايات المتحدة.

ورفعت شركتا يو.إس ستيل ونيبون ستيل دعوى قضائية على الإدارة الأمريكية أمس الاثنين قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضا قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة "صورية" لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 بالمئة منها وانخفض 46 بالمئة، فيما لم يطرأ تغير يذكر على أربعة بالمئة.