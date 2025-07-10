أسهم أوروبا تصعد مع ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مدعومة بأسهم شركات التعدين، فيما يترقب المستثمرون إحراز تقدم بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة عند 552.45 نقطة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت المؤشرات الأوروبية الرئيسية الأخرى باستثناء المؤشر الإسباني الذي انخفض 0.1 بالمئة.

وفي أحدث التطورات التجارية، اقترب مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق.

وقال ماروش شفتشوفيتش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء إن المفوضية الأوروبية أحرزت تقدما جيدا بشأن اتفاق إطاري مع واشنطن، ويمكن إبرام اتفاق في غضون أيام.

وفقا لمسؤولين بالاتحاد الأوروبي ومصادر في قطاع السيارات، يناقش المفاوضون تدابير محتملة لحماية صناعة السيارات في التكتل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس ورسوم 50 بالمئة على السلع الواردة من البرازيل، وتدخل جميعها حيز التنفيذ اعتبارا من أول أغسطس.

وتقدمت أسهم شركات التعدين الأوروبية 2.8 بالمئة، كما زادت أسهم شركات الرعاية الصحية 1.1 بالمئة.

فيما هوى سهم باري كاليبو 7.2 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية توقعاتها لحجم أعمالها للمرة الثالثة هذا العام.