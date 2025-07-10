400 مليار دولار تقييم «سبيس إكس» في عرض بيع أسهم

تجري شركة «سبيس إكس» (SpaceX) محادثات لجمع تمويل وبيع أسهم مملوكة للموظفين في صفقة قد ترفع تقييم الشركة المنتجة للصواريخ والأقمار الصناعية التابعة لإيلون ماسك إلى نحو 400 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

التقييم يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالتقدير السابق البالغ 350 مليار دولار الذي تم تسجيله خلال عملية إعادة شراء أسهم في ديسمبر الماضي، ما يضع قيمة «سبيس إكس» في مرتبة قريبة من كبرى الشركات المدرجة في الأسواق العالمية، على غرار «هوم ديبوت» (Home Depot) و«بالانتير تكنولوجيز» (Palantir Technologies).