نيكاي يغلق مرتفعاً بفضل تراجع الين

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الأربعاء مدعوماً بضعف الين، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.33 بالمئة إلى 39821.28 نقطة، بعدما تأرجح بين المكاسب والخسائر الطفيفة خلال الجلسة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 بالمئة إلى 2828.16.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري "فتح المؤشر نيكاي على ارتفاع، مدعوما بضعف الين مقابل الدولار. ولكن بمجرد اقتراب المؤشر نيكاي من مستوى 40 ألفا، باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح".

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بفضل تراجع الين، إذ صعدت سهم تويوتا موتور 0.91 بالمئة وهوندا موتور 3.35 بالمئة.

وتراجع الين 0.2 بالمئة إلى 146.96 مقابل الدولار. وواصل الدولار مكاسبه بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمزيد من الإعلانات المتعلقة بالتجارة بعد إعلانه فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على اليابان وخطوات ضد شركاء تجاريين آخرين.

ويميل تراجع العملة اليابانية إلى دعم أسهم المصدرين، إذ يؤدي لزيادة قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تحولها الشركات إلى اليابان.

وعوض سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائره ليغلق على ارتفاع 0.23 بالمئة، بينما تراجع سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 0.33 بالمئة.

وخسر سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.76 بالمئة.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالطاقة بعد أن سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في أسبوعين خلال الليل. وقفز مؤشر لشركات تكرير النفط 2.73 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وقفز سهم يوشينويا القابضة 6.46 بالمئة بعد أن أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة عن زيادة تسعة بالمئة في صافي الربح الفصلي، بدعم من مبيعات قوية.