نيكاي يتخلى عن مكاسبه المبكرة مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ليجري تداوله دون تغير يذكر اليوم الأربعاء، مع بيع المستثمرين أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق لجني الأرباح من الارتفاع الأخير.

وانخفض نيكاي 0.03 بالمئة إلى 39677.42 بحلول منتصف اليوم (بالتوقيت المحلي)، بعد أن ارتفع 0.7 بالمئة في وقت سابق من اليوم إلى 39971.06. وتأرجح المؤشر بين المكاسب والخسائر الهامشية خلال الجلسة.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فارتفع 0.3 بالمئة إلى 2824.93 نقطة.

قال شوتارو ياسودا، محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري، "فتح المؤشر نيكاي على ارتفاع مدعوماً بضعف الين مقابل الدولار. ولكن بمجرد أن ارتفع نيكاي بالقرب من مستوى 40 ألف نقطة، باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح"،

وأضاف "السوق متماسك مع ارتفاع المؤشر توبكس".

وتخلى السهمان ذوا الوزن الثقيل المرتبطان بالرقائق الإلكترونية أدفانتيست وطوكيو إلكترون عن مكاسبهما المبكرة، ليتراجع الأول 1.87 بالمئة والثاني 0.92 المئة.

وخسر سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.18 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات على خلفية ضعف الين، إذ صعدت أسهم تويوتا موتور 1.36 بالمئة وهوندا موتور 2.83 بالمئة.

وتراجع الين 0.2 بالمئة إلى 146.91 مقابل الدولار. وواصل الدولار مكاسبه بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار المزيد من الإعلانات المتعلقة بالتجارة بعد فرضه رسوما جمركية 25 بالمئة على اليابان وشركاء تجاريين آخرين.

ويميل ضعف العملة اليابانية إلى تعزيز أسهم المصدرين، حيث يزيد من قيمة الأرباح الخارجية بالين الياباني عندما تقوم الشركات بتحويلها إلى اليابان.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالطاقة بعد أن سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أسبوعين خلال الليل. وقفز مؤشر شركات تكرير النفط ثلاثة بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 82 بالمئة وانخفض 15 بالمئة واستقر اثنان بالمئة.