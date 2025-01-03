أسهم أوروبا تنخفض في نهاية أسبوع تداول قصير بسبب العطلات

انخفضت الأسهم الأوروبية في نهاية أسبوع تداول قصير بسبب العطلات، فيما يركز المتعاملون على بيانات اقتصادية لاستخلاص أدلة على مسار أسعار الفائدة، وكذلك التغييرات المحتملة في السياسات الأمريكية خلال رئاسة دونالد ترامب.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08.15 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه فيما يبدو لتسجيل زيادة 0.7 بالمئة خلال الأسبوع الذي كان نشاط التداول فيه ضعيفا مع عودة المتعاملين من عطلة العام الجديد.

وصعدت الأسهم السويسرية 0.5 بالمئة في أول جلسات التداول في 2025، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 بالمئة.

وتعرضت القطاعات المنكشفة على الصين، مثل قطاعي التعدين وتصنيع السيارات، لضغوط حتى بعد أن قال مسؤول في بكين إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من السندات طويلة الأجل في 2025 من أجل تحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز الاستهلاك.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الاقتصاد الصيني وحرب تجارية وشيكة مع الولايات المتحدة قبيل تنصيب ترامب رئيسا في 20 يناير.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم شركة تولو أويل 12.5 بالمئة بعدما قالت الشركة، ومقرها غرب أفريقيا، إنها لن يتعين عليها سداد ضرائب بقيمة 320 مليون دولار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما بشأن عمليات الشركة في غانا.