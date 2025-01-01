مؤشرات قوة الاقتصاد تنعش «وول ستريت»

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع أمس في آخر جلسة تداول في عام 2024، لتواصل موجة صعود بدأت قبل أكثر من عامين في ظل مؤشرات على متانة الاقتصاد الأمريكي بعد جائحة فيروس كورونا وآمال خفض تكاليف الاقتراض واستمرار الهوس بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 63 نقطة، أو 0.15 %، إلى 42636.7 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.8 نقطة، أو 0.22 %، إلى 5919.74 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع 64.6 نقطة، أو 0.33 % ليسجل 19551.358 نقطة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية، بعدما أدت حالة الضبابية المحيطة بمسار السياسة النقدية والتحولات السياسية إلى توقف سلسلة مكاسب دفعت عدة أسواق إلى تسجيل مستويات مرتفعة قياسية في وقت سابق من العام.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال التعاملات، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء فصلي منذ أكثر من عامين.

وجاءت أحجام التداول ضعيفة في ظل إغلاق أسواق الأسهم في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا.

وتسبب التقييم المرتفع وزيادة عوائد سندات الخزانة وحالة الضبابية بشأن 2025 في تزايد الإحجام عن المخاطرة في الجلسات القليلة الماضية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، لكن المؤشرات الأمريكية الرئيسية حققت مكاسب قوية هذا العام.

وتفوقت الأسهم الألمانية على الأسواق الأوروبية بشكل عام في هذه السنة بتسجيل قفزة 19 % ، بينما ألقى غياب الاستقرار السياسي والمخاوف من اتساع العجز المالي بظلاله على مؤشر كاك 40 الفرنسي الذي هبط 3.1 % منذ بداية العام وحتى الآن.

واتجه مؤشر فاينانشال تايمز لتسجيل زيادة 5 % في 2024، ليواصل تسجيل المكاسب لرابع عام.