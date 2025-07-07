أسهم تسلا تتراجع بعد قلق المستثمرين من «حزب أمريكا»

هوت أسهم تسلا بأكثر من 3%، اليوم الاثنين، تحت ضغط مخاوف المستثمرين حيال مدى تركيز الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بعد إعلانه نيته تشكيل حزب سياسي أمريكي جديد، ما يمثل تصعيدا جديدا في خلافه مع الرئيس دونالد ترامب.

وتراجع سهم تسلا بأكثر من ثلاثة بالمئة في فرانكفورت، مما يشي بانخفاض آخر عند بدء تعاملات ما قبل فتح السوق في الولايات المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام بمناسبة عطلة يوم الاستقلال.

وقال دان أيفز محلل شؤون التكنولوجيا لدى ويدبوش إن ماسك «أكبر أصول» تسلا وإن قراره التدخل بشكل أعمق في السياسة من شأنه وضع أسهم الشركة تحت ضغط.

وقال أيفز في مذكرة أمس الأحد «تسلا تحتاج إلى ماسك رئيسا تنفيذيا وأكبر أصولها وليس التوجه إلى المسار السياسي مرة أخرى... مع إغضاب ترامب في نفس الوقت».

وأضاف «لن يفاجئنا أيضا تدخل مجلس إدارة تسلا في مرحلة ما نظرا للطبيعة السياسية لهذا المسعى اعتمادا على مدى تقدم ماسك فيه».

وصف ترامب أمس خطط ماسك لتشكيل «حزب أمريكا» بأنها «سخيفة»، ووجه انتقادات جديدة للملياردير الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا، وقال إن ترشيح حليف لماسك في وقت سابق لقيادة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) كان سينطوي على تضارب في المصالح نظرا لمصالح ماسك التجارية في مجال الفضاء.