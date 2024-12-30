صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية التعاملات

صعدت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت غرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 81ر0 % ليصل إلى 12ر2809 نقاط، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 81ر0 % ليصل إلى 32ر870 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت موسكو (07:20 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 94ر1 % ليصل إلى 66ر2840 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 94ر1 % ليصل إلى 09ر880 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي إلى سالب 35ر9 كوبيك ليصل إلى 58ر13 روبل.